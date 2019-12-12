中央經濟工作會議12月10日至12日在北京舉行。中共總書記習近平，國務院總理李克強等政治局常委全數出席會議。習近平在會上發表重要講話，總結2019年經濟工作，分析當前經濟形勢，部署2020年經濟工作。李克強則在講話中對明年經濟工作作出具體部署，並作總結。會議強調做好「六穩」，健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。

新華社報導，會議認為，今年以來，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全黨全國貫徹黨中央決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，扎實做好「六穩」工作，保持經濟社會持續健康發展，三大攻堅戰取得關鍵進展，精准脫貧成效顯著，金融風險有效防控，生態環境質量總體改善，改革開放邁出重要步伐，供給側結構性改革繼續深化，科技創新取得新突破，人民群眾獲得感、幸福感、安全感提升，「十三五」規劃主要指標進度符合預期，全面建成小康社會取得新的重大進展。

會議強調，要完善和強化「六穩」舉措，健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。要鞏固和拓展減稅降費成效，大力優化財政支出結構，進一步緩解企業融資難融資貴問題，多措並舉保持就業形勢穩定。要依靠改革優化營商環境，深化簡政放權、放管結合、優化服務。要製定實施國企改革三年行動方案，提升國資國企改革綜合成效，優化民營經濟發展環境。要推動實體經濟發展，提升製造業水平，發展新興產業，促進大眾創業萬眾創新。要強化民生導向，推動消費穩定增長，切實增加有效投資，釋放國內市場需求潛力。要確保實現脫貧攻堅目標、鞏固脫貧成果，毫不放鬆抓好農業生產，紮實推進鄉村振興。要推進更高水平對外開放，保持對外貿易穩定增長，穩定和擴大利用外資，紮實推進共建「一帶一路」。要加強污染防治和生態建設，加快推動形成綠色發展方式。要紮實做好民生保障工作，持續改善人民生活。

會議指出，實現全面建成小康社會和「十三五」規劃目標任務是明年全黨工作的重中之重。各地區各部門要全面貫徹黨的十九屆四中全會精神，在推進國家治理體系和治理能力現代化上多下功夫，切實把黨領導經濟工作的製度優勢轉化為治理效能。

(中時 )