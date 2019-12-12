台中市政府交通局為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，促進台中觀光便利性推動「雙十公車」政策，民眾刷卡搭公車不只10公里內免費，超過10公里的車資，將由原本最多收取60元降到僅10元，等於長程公車只要10元；達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等4大效益。

台中市議會12日進行市政總質詢，市議員賴義鍠建議市民搭乘公車全免費，非市民則採使用者付費，鼓勵移居，也節省預算。

市長盧秀燕指出，過去台中市推動「公車8公里免費」或目前的「公車10公里免費」，民眾搭乘至市區一趟需20至30多元，為拉近城鄉差距，市府盤點預算後，在不影響財政情況下，規劃實施「雙十公車吃到飽」，不僅維持目前民眾刷卡搭公車10公里免費，超過10公里車資上限最多僅收費10元，預計明年上路，愈偏遠地區受惠愈大。

盧秀燕表示，10公里免費公車政策明年編列28億元，並加碼推動「雙十公車」政策，提升更多人搭乘公共運輸的意願，達到落實公平正義、補助經濟弱勢、節能減碳、改善空汙等4大效益。

盧秀燕指出，從前胡市長、林市長推動免費公車，對象全國乘客皆適用，許多議員皆在討論免費公車政策是否只限市民，非市民應使用者付費；她重視民意，隨時空改變，對於議員建議，市府會進一步研究試算若非市民使用者需付費，對觀光及經濟的衝擊後再決定。

交通局強調，為推廣大眾運輸，目前全台各縣市多有推出乘車優惠措施，尚無因不同國籍或身分乘客而有設限，基於鼓勵民眾使用大眾運輸、培養109年底台中捷運綠線啟用的搭乘族群、促進城市發展及提升經濟成長等目標，市府將持續滾動式檢討免費公車政策，並規劃相關套票機制，促進運量增長及相關經費有效運用，提升大眾運輸系統使用率。

(中時 )