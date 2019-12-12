兆豐保險表示，關於遠東航空於108年12月13日起停止飛航營運，保戶因而遭遇班機延誤或取消之不便，從台灣出發或者回國的遠航旅客，只要符合條件，該公司都理賠。

兆豐保險說，情況一：由台灣出發班機，因本次事件導致班機延誤或取消，且於原定班機起飛之4小時內無其他空中運輸工具可供其搭乘。情況二、旅程中或回國班機延誤或取消。投保個人旅行綜合保險理賠5,000元；投保樂遊個人旅行綜合保險理賠5,000元或8,000元，理賠金額依際購買保單為準。至於遠東航空已公告停止飛航營運後才投保該公司旅行不便保險者，該公司即不會理賠班機延誤及班機取消的慰問金。另使用兆豐銀行信用卡所贈送之旅行不便險之保險金額或理賠申請方式則不在上述理賠聲明事項中。

兆豐保險表示，被保險人於提出理賠申請經認定符合理賠標準後，該公司將依約給付保險金，相關權益依保險契約內容為主，保戶若有任何問題，可電洽兆豐保險免付費客服專線0800-053-588。

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