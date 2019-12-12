新天地（8940）12日在法說會上指出，第四季是尾牙與春酒旺季，目前接單量年成長近一成；此外，因為看好彰化宴會市場，12月起新增加彰化「唯愛庭園」婚宴會館，最多可席開150桌，未來既可承接傳統宴會及戶外婚宴，還能舉辦莊園式婚禮，滿足新人更多元的需求，可望為未來營運增添新動能。

新天地進一步表示，占地廣達4公頃的歐風式莊園「唯愛庭園」，目前仍以宴會及婚宴業務為主，待營運步上軌道後，第二期規劃加入親子餐廳、親子活動區等，搶攻親子餐飲市場。

新天地餐飲集團目前在台灣擁有「新天地」、「雅悅會館」、「萊特薇庭」、「唯愛庭園」四個婚宴品牌、共9個大型營業據點，以及上海的「雅悅新天地」婚宴會館，兩岸目前合計共有10個營業據點。

其中，2017年與薇閣精品旅館合資打造的「萊特薇庭」高檔婚宴會館，業績表現亮眼；旗下另有創意餐飲品牌-「樂食」自助百匯與台菜與港點「瀚熙軒」等2個餐飲品牌。

新天地表示，由於台北京華城熄燈改建，已經開設13年的「雅悅會館」松山館，已於今年6月底歇業；此外，與桃園大吾疆建設異業結盟、合資打造的桃園「皇家薇庭」婚宴會館，今年元月開始營運，不過，因為雙方經營管理考量，新天地已公告出脫合資公司所有持股。新天地台灣本業雖然穩健獲利，但因認列上海「雅悅新天地」婚宴會館的轉投資虧損，造成今年前三季稅後虧損0.79億元、每股虧損1.18元；前11月合併營收13.9億元，年增7.15％。

法人表示，新天地目前尾牙與春酒接單量成長，加上新天地出脫桃園「皇家薇庭」婚宴會館持股、預計將有約3,700萬元的業外收益挹注，第四季營收與獲利成長可期，今年有機會力拼損益兩平、甚至小賺。

法人認為，新天地今年雖然少了2個營業據點，但新加入彰化「唯愛庭園」婚宴會館，預估每年可為新天地貢獻可觀的業績，為未來營運增添新動能。

(工商 )