遠東航空公司12無預警宣布因長期營運虧損及資金籌措困難，將從13日起全面停飛，機坪作業人員在安排所有乘客完成登機與後推作業後，也拿出手機特別在班機前自拍合照留念，似乎在為可能是最後的一天的飛行任務留下紀錄。（陳麒全攝）

遠東航空公司12無預警宣布因長期營運虧損及資金籌措困難，將從13日起全面停飛，機坪作業人員在安排所有乘客完成登機與後推作業後，也拿出手機特別在班機前自拍合照留念，似乎在為可能是最後的一天的飛行任務留下紀錄。（陳麒全攝）

地勤人員雖然不願對公司無預警停飛事情表示意見，仍貼心地服務搭機乘客，但神情中仍難掩落寞。（陳麒全攝）

地勤人員雖然不願對公司無預警停飛事情表示意見，仍貼心地服務搭機乘客，但神情中仍難掩落寞。（陳麒全攝）

遠東航空公司12無預警宣布因長期營運虧損及資金籌措困難，將從13日起全面停飛，12日可能是最後一趟飛行空服員神情難掩落寞。（陳麒全攝）

遠東航空公司12日無預警宣布因長期營運虧損及資金籌措困難，將從13日起全面停飛，遠航在桃園機場的航班12日雖仍是正常，現場有民眾得知訊息後，怕飛出去回不來忙著退票，但大部份的旅客還是依計畫飛行，地勤機坪組人員在完成旅客登機後推任務後，也把握可能是最後機會與飛機合影，似乎在為最後一天的飛行任務留下紀念。

民航局表示，遠東航空近期因資金流動不足，仰賴董事長張綱維挹注，而遠航近期出現銀行融資無法如期繳款，遠航也無法聯繫上張綱維，因此將從13日起暫時停止營運。

在停飛消息傳出後，遠東航空在桃園國際機場第一航廈的櫃檯仍正常處理當日傍晚唯一的一班飛往大陸合肥班機的票務工作，面對記者詢問停飛，遠航櫃檯人員多低調不表示意見，許多搭機乘客聽到遠航即將停飛消息，則是訝異的說「怎麼會這樣」。

一位台商李先生表示，每個月都會搭乘遠航班機往返中國大陸，原本12日要搭乘遠航FE-127機去合肥、26日才會回台，在到桃園機場準備辦理報到手續時，卻突然從電視上看到將停飛的消息，一方面擔心赴陸後沒有班機可回台，另一方面也覺得若真的停飛了，要再自行購買別家航空公司的單程機票，會比較貴也划不來，因此臨時決定取消今天的搭機計劃，並現場辦理退票事宜。

在大陸定居的黃小姐表示，遠航若停飛真的蠻可惜的，因為從中國大陸往返台灣，遠東航空的機票還算蠻便宜的，票價才人民幣900多元，與廉價航空差價不多，停飛後只能選擇其他較高價位的航空公司航班，而且飛往部分內陸城市航班比較少，當然還是有影響。

遠東航空的櫃台也是籠罩著一片低氣壓，地勤人員雖然不願對公司無預警停飛事情表示意見，仍面帶微笑地貼心的服務搭機乘客，但神情中仍難掩落寞；機坪作業人員在安排所有乘客完成登機與後推作業後，也拿出手機特別在班機前自拍合照留念，似乎在為可能是最後的一天的飛行任務留下紀錄。

遠航FE-127航班在12日下午16時55分飛往合肥後，回程航班FE-128預計在晚間10時10分返抵桃園國際機場，若遠航確定走入歷史，那麼這也將成為遠航最後一個航班。（陳麒全攝）

遠航FE-127航班在12日下午16時55分飛往合肥後，回程航班FE-128預計在晚間10時10分返抵桃園國際機場，若遠航確定走入歷史，那麼這也將成為遠航最後一個航班。

遠東航空公司12無預警宣布因長期營運虧損及資金籌措困難，將從13日起全面停飛，12日可能是最後一趟飛行空服員神情難掩落寞。（陳麒全攝）

遠東航空公司12無預警宣布因長期營運虧損及資金籌措困難，將從13日起全面停飛，機坪作業人員在安排所有乘客完成登機與後推作業後，也拿出手機特別在班機前自拍合照留念，似乎在為可能是最後的一天的飛行任務留下紀錄。（陳麒全攝）

遠東航空公司12無預警宣布因長期營運虧損及資金籌措困難，將從13日起全面停飛，機坪作業人員在安排所有乘客完成登機與後推作業後，也拿出手機特別在班機前自拍合照留念，似乎在為可能是最後的一天的飛行任務留下紀錄。（陳麒全攝）

遠航FE-127航班在12日下午16時55分飛往合肥後，回程航班FE-128預計在晚間10時10分返抵桃園國際機場，若遠航確定走入歷史，那麼這也將成為遠航最後一個航班。（陳麒全攝）

(中時 )