全國消防機關救災救護指揮中心績優執勤人員表揚，新北市在全國22個縣市消防機關評選中脫穎而出，榮獲108年度機關組-特優（全國第一名）殊榮，及個人組由執勤員張俊達榮獲-優等。

「行政院國家搜救指揮中心108年搜救研討會暨有功人員表揚活動」，由全國四百多位119的執勤人員與各機關進行評選，共選出6名「個人組」及3名「機關組」辦理表揚。

全國消防救災救護績優指揮中心 新北119榮獲機關特優，陳崇岳副局長代表受獎。（讀者提供/吳家詮傳真）

有功人員頒獎是由內政部陳宗彥次長頒獎，新北市消防局由陳崇岳副局長代表受獎。主辦單位說，新北消防局局救災救護指揮中心於受理派遣火警、救護秒數及受話品質關鍵指標皆為全國之冠，並且於消防署年度評鑑各級消防機關工作評核中8年奪冠第一，是中央評鑑的常勝軍，同時也是提供市民全國最優質之消防服務。

消防局長黃德清表示，119救災救護指揮中心是消防局的神經中樞，幕後功臣就是24小時、全年無休的119執勤人員。他們負責接聽民眾第一時間的求救報案電話，必須冷靜判斷並迅速派遣最近消防隊前往現場救援，保障市民朋友的生命財產安全，未來持續以智能城市為願景，打造新北市成為「安居樂業」的好所在。

(中時電子報)