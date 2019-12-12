南開科技大學12日舉辦實習生計畫甄選面試，後續還須經過資料審查、英語筆試與面試， 最後才能前往杜拜世博會。（南開科技大學提供／張晉銘南投傳真）

TVG在世大運期間與南開科技大學合作時，留下成功經驗，因此TVG再次伸出合作的雙手，提供2020杜拜世博會的實習及工作機會，校方近日舉辦實習生計畫甄選面試，除了必須經過資料審查，後續還有英語筆試與面試，最後才能前往杜拜，藉此開拓國際視野。

校方表示，這次實習生甄選計畫，初步會先選出300位學生，通過資料審查後，才能參加英語筆試，以及TVG面試官一對一的英語面試，若有幸入選，將前往杜拜世界博覽會，並且參與導覽、客服、銷售、廚房及物流等多項工作，青年學子能有機會在國際舞台上開拓視野及國際觀。

TVG面試代表Lilly Dawson說，先前在世大運餐飲服務實習生計畫中，對於台灣學生傑出、熱情和專業等表現留下良好印象，因此非常期待入選的台灣實習生。TVG也將提供來回機票、住宿、通勤、實習支薪、帶薪職前訓練和帶薪假等優渥福利。

休閒事業管理系主任林柏宏表示，系上長期以來發展海外學習教育，累積80位學生完成海外學習，以及鼓勵學生參與大型活動累積實務經驗。本次再與TVG合作，將與景文科技大學、亞洲大學及長榮大學等校合作共同選薦學生，讓他們前進杜拜，展現自己的專業，拓展國際視野。

(中時 )