台南市工商發展投資策進會明年度預算原編列開新源展新機計畫2698萬元，遭議員刪到只剩1000元，20名人員後續薪水無著，將如何發放？台南市長黃偉哲表示，他會努力持續與議會溝通，並提覆議，讓員工能好過年。

黃偉哲表示，工策會設立目的是服務工商企業界，原本工策會人員28名，他上任後，已經精簡到20人，該會也落實拜訪產業界、替廠商服務，但現在預算被刪到1000元，已經讓工策會無法實質運作。

他強調，市府會持續與議會溝通，並提出覆議，希望讓薪水發的出來，讓員工也可以過年。

台南市議會定期大會10日一口氣完成二、三讀程序，通過109年度總預算案，歲入編列946億8043萬5千元，歲出編列1005億8043萬5千元，歲入歲出短差近59億元，僅小刪2896萬9千元。工策會原本編列辦理開新源展新機計畫2698萬元，因多名議員質疑工策會與經發局業務疊床架屋，主張裁撤，最後只保留1000元預算。

(中時 )