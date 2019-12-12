面對西方國家不斷宣傳「中國威脅論」，大陸外交部發言人華春瑩今天在例行記者會中回應，「熊貓塊頭大，但會比禿鷹更危險？」由於老鷹是象徵美國的圖騰，華春瑩諷刺的對象不言可喻。

今天的記者會上，有記者提問：澳洲《金融評論報》刊登澳洲著名學者科倫文章，批評澳洲近期「中國威脅論」已演變成「紅色恐懼偏執症」，指出澳洲當前涉華辯論幾乎喪失全部理性和分寸，對華強硬被視為澳洲取悅美國的一種方式。

此外ㄝ美國知名學者和媒體人扎卡里亞也在美《外交事務》雜誌發表《新的中國恐懼症一美國為何不應當對新挑戰感到恐慌？》一文稱，中國是當前在地緣政治和軍事領域高度負責任的國家，與美形成巨大反差。對華發動冷戰將嚴重拖累美經濟，受益的只是美軍工產業。西方必須接受中國在現行國際體系中扮演更重要角色，而不是不計成本孤立中國。

華春瑩表示，她也注意到這兩篇文章，對科倫教授和扎卡里亞先生在涉華問題上堅持客觀理性態度，以及展現出的勇氣和見識表示贊賞。

華春瑩表示，現在一些西方國家政客和媒體似乎集體患上了「對華恐懼偏執症」，表現為「逢中必反」，對中國污蔑抹黑，無所不用其極，甚至黑白不分，是非顛倒，完全喪失了底線和良知。這種現象說到底，是對華認知出了問題，沒有正確的「中國觀」。

華春瑩表示，就像扎卡里亞先生所言，中國在世界政治、經濟、軍事等領域都發揮著高度負責任的作用，大陸沒有主動發起過戰爭，沒有干預過別國內政，沒有搶佔別國一寸領土，沒有破壞國際規則和秩序。我們在政策上和行動上都光明磊落，坦坦蕩蕩。

華春瑩指出，中國只是通過自己的辛勤勞動和付出過上越來越好的生活，在中國主權安全受到威脅和侵害時，展現出更強的維護自身正當合法權益的能力和信心；在面對抹黑攻擊時，更加及時有效地擦乾潑在身上的髒水。中國進行必要的鬥爭，只是為了贏得應有的平等和尊嚴。

「中國塊頭是大，但塊頭大小與威脅與否並無必然聯繫。」華春瑩比喻，「熊貓塊頭很大，但它會比禿鷹更危險嗎？即便是功夫熊貓也是行俠仗義、親仁善鄰，受到了夥伴們的喜愛。」

華春瑩呼籲，「對華恐懼偏執症」是種病，也很危險，但並非無藥可治，「它需要的只是拋棄零和冷戰思維，秉持平等相互尊重，擁抱開放包容，實現互利共贏。走出這一步就會海闊天空，但如果繼續固步自封、諱疾忌醫，最終只會貽害無窮。」

(中時 )