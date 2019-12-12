冬季流感盛行，根據衛福部統計，近年來有8成流感死亡者為長者，奇美醫學中心透過大數據進行「AI高齡流感病情預測系統」，準確度可達8、9成以上，可即時預測高齡流感病人預後，也提供給醫師、病人與家屬輔助治療，未來將分析臨床效益並升級，增進預測準確度。

奇美醫學中心醫療大數據研究團隊為了讓醫療判斷更為準確，以及把醫療資源留給更需要的人，以2009年至2018年奇美3院區高齡病人流感資料5000多筆為基礎，使用AI機器學習建立預測模型與醫師看診系統結合，醫師看診時，可即時且準確預測高齡流感病人預後，提供給醫師、病人與家屬輔助治療重要參考。

奇美醫學中心急診醫學部高齡急診科主任黃建程表示，流行性感冒是台灣冬季重要傳染疾病，流感症狀比一般感冒嚴重，其中，長者因得流感時症狀常為不典型，且無法正確表達，導致醫療判斷非常不易，而65歲以上長者若得到流感後，死亡率又是一般中年族群的40倍。

鑒於流感盛行時期，醫療資源相對緊繃，這套預測系統有助於醫療判斷更為準確及把醫療資源留給更需要的人。奇美醫學中心「AI高齡流感病情預測系統」榮獲2019年國家醫療品質獎智慧醫療類銀獎，奇美醫學中心急診部亦陸續開發「AI胸痛預測」、「AI急性胰臟炎預測」及其他AI疾病預測系統，以AI來輔助醫師決策，增進醫療照護品質與效率。

(中時 )