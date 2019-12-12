遠東航空12日驚傳停業，將最後在職日訂在12月13日。勞動部表示，目前遠航總計有1,024名勞工，已與台北市政府勞動局密切聯繫，而北市勞動局也緊急成立專案小組，13日將派人前往遠航，協助勞工薪資、資遣費等歇業及工資墊償程序。

據了解，遠航雖未積欠員工薪資，但10月與11月的飛行加給仍未全部發放，尚有部分機師與空服員仍未收到。台北市政府勞動局局長賴香伶指出，針對員工債權，勞動局將限期令其3日內清償，後依欠勞工總金額提報中央禁止其代表人及實際負責人出國。

賴香伶也表示，勞動局主動成立專案小組，將協助遠航針對勞工債權、歇業等部分，積極協助儘速處理，明日將指派專人，協助遠航勞資協商並進行調查，以便儘速完成後續勞工薪資、資遣費等歇業及工資墊償程序，更呼籲遠航董事長張綱維善盡照顧員工責任、盡速出面善後。

遠東航空因長期營運虧損，資金籌措困難，將在13日起停止一切飛航營運。勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，依照大量解僱法的規定必須要在60天前公告，違者最高可處50萬元罰鍰，目前也與台北市政府勞動局密切聯繫，將會要求遠航立即展開大解協商。勞動部勞工保險局也主動協助勞動局，加速進行失業給付的程序，至於遠航的工資墊償基金部分，勞保局表示，目前保費繳納情況仍大致正常。

至於退休金提繳部分，勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，由於遠航在2008年時進行過重整，因此勞工多屬於退休新制勞工，至於未來是否會有積欠資遣費等情況，她強調會密切注意中。

遠東航空面臨經營困難，張綱維的樺福集團也危機不斷，據了解，高雄市勞工局11日主動聯繫樺福集團在高雄的樺舍商旅（樺澄公司），獲知樺舍商旅預計在12月31日也將熄燈，將資遣22名員工，同樣也涉及違反大量解僱法的情況。

(工商 )