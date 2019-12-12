大選在即，國民黨前主席洪秀柱12日晚間6時許到淡水，為新北市第一選區參選人洪孟楷輔選，面對對手表示民調贏過洪孟楷，洪秀柱表示，民調是有人刻意做出來的，並大呼「完完全全不相信！」、「太奇怪了，不可思議！」。

洪秀柱12日晚間6時許到淡水中山路為新北市第一選區參選人洪孟楷輔選，大批支持者聚集、高喊「柱柱姊凍蒜！」、「洪孟楷凍蒜！」，洪秀柱與支持者對話、簽名，大展親和力。

針對對手表示民調勝過洪孟楷，洪秀柱回應，「很多民調是帶風向，是有人刻意做出來的，民調看看就好，尤其在淡水地區，我是完完全全的不相信，不相信孟楷的民調會輸給別人，更何況前兩天是贏的，一夕之間就輸了嗎？這實在太奇怪了，也不可思議，但不必管這些，只要努力衝刺就好。」

「民調是冷冰冰的數字，真實街頭的民心是熱呼呼的」，洪孟楷回應，準備一年多的時間，一步一腳印握緊每雙手，因為過去到現在充分努力準備，非常有信心，也相信絕對不會有任何被翻轉的可能。

洪秀柱表示，現在在台南艱困選區參選，一兩周會回台北做復健外，也抽半天時間，替同黨參選人加油打氣，洪孟楷好幾次打電話來說要喊救兵，但他是客氣了，洪孟楷本身實力堅強，優秀、專業、具戰鬥力，希望他能夠順利當選。

(中時 )