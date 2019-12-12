金管會主委顧立雄親自面試南山人壽代理董事長尹崇堯資格條件審查，考量保險專業能力與經驗不足，而遭到金管會否決；南山人壽今下午已聲明方式表達，虛心接受金管會的決議，公司將儘速召開董事會，重新推舉代理董事長人選，並遵照金管會指示辦理後續事宜。

南山人壽日前因新系統上線缺失，多次遭金管會開罰，累計罰鍰達3000萬元，原董事長杜英宗更遭到停職2年處分；南山人壽進而推舉潤泰集團總裁、南山大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長，提早啟動接班機制。

金管會表示，尹崇堯以董事身分代理董事長，經金管會審查後，考量南山人壽資產及業務規模龐大，年僅36歲的尹崇堯，雖然有擔任董事長特助的經驗，但保險專業能力及保險經營經驗方面，仍有進一步歷練提升及累積經驗的需要，進而決定「緩議」，請南山人壽重新考量負責人新任人選。

據了解，南山人壽內部對董座人事案未過感到「意外」，內部將加緊作業、儘速召開董事會，重新推舉新的董事長人選。

104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總晉麗明表示，「誰接班人？」在台灣大型企業是相當嚴峻的議題，必須具備領導力、專業力與跨部門協商能力，台積電人才培養了10年，才有鮮明的接班「梯隊」，南山目前看起來接班人「難解」，建議從外部先尋找專業團隊，內部也同步培養家族接班，以雙軌方式建立接班梯隊。

(中時 )