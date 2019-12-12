農糧署今年推動二期稻作轉作景觀作物計畫，有台南米倉之稱的後壁區，在長短腳里種植約33公頃的波斯菊花田，近來陸續開花，周末區公所、台南市無米樂稻米促進會都舉辦農遊活動，邀民眾前來賞花。（莊曜聰攝）

農糧署今年推動二期稻作轉作景觀作物計畫，有台南米倉之稱的後壁區，在長短腳里種植約33公頃的波斯菊花田，近來陸續開花，周末區公所、台南市無米樂稻米促進會都舉辦農遊活動，邀民眾前來賞花。（莊曜聰攝）

農委會農糧署停止再生稻公糧收購後，今年推動「二期作稻田轉作景觀作物營造農村景觀」計畫，鼓勵農民轉作花卉等景觀作物，促進在地休閒觀光農業發展，有台南米倉之稱的後壁區，在長短腳里一帶種植了約33公頃的波斯菊花田，近來陸續開花，後壁區公所、台南市無米樂稻米促進會在周末都舉辦農遊活動，邀民眾前來賞花。

「二期作稻田轉作景觀作物營造農村景觀」計畫將台南市、嘉義縣、雲林縣、彰化縣、台中市列為主要推動區，並以再生稻田區優先試辦，稻田轉作景觀作物每公頃補助款比休耕多出1萬元，農民可領到5萬5000元，種子費全額補助，也能省下約5000元的中耕費用。

台南市無米樂稻米促進會總幹事張美雪指出，長短腳里一帶的再生稻耕作區由於地勢問題，經常容易淹水，若遇上天候問題，多少會影響二期作收成，於是參加這次計畫，栽種波斯菊，美化景觀，也不用擔心稻作收購價格問題，但9月分栽種時缺雨，種子不發芽，經過兩次灌水才成長，且雜草很多，但為了自然環境不用除草劑，現在總算陸續開花，希望來年能吸引更多農民投入。

後壁區公所與台南市無米樂稻米促進會分別在14、15日2天舉辦「花現台南、後壁抱稻」、「花香米味音樂豐」活動，場地都選在粕面宋江公園，請來在地團體表演，還有盲人歌手王俊傑、金曲歌王嚴詠能等人獻唱，以及後壁商圈及白河、東山特色店家及亮點社區一起設攤，有各類農特產品，還有後壁好米做成的碗粿免費品嘗，活動當天可利用接駁車到達現場，也趁機遊歷在地景點。

(中時 )