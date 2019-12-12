韓星李棟旭主持的新綜藝節目《李棟旭想做脫口秀》近日開播，曾和他一起演出韓劇《鬼怪》的男神孔劉也當首期的嘉賓，這是孔劉與李棟旭睽違三年再次在螢光幕前合體，登場時出場音樂還響起兩人主演電視劇《鬼怪》配樂，節目中還還原了兩人在《鬼怪》並肩而走的經典畫面，讓觀眾陷入當時追劇的回憶殺。

李棟旭與孔劉玩臭屁遊戲，誇孔劉是真演員，秀孔劉腹肌照。（圖／friDay影音提供）

李棟旭在節目中曝光與孔劉的簡訊對話，李棟旭喊孔劉「阿怪」，孔劉則喊他「棟使」，兩人認識近九年時間，談及兩人怎麼親近起來？孔劉透露，當時聽到李棟旭要演《鬼怪》裡的使者，心裡非常開心，當拍攝結束後，感覺我們之間更親近了，讓李棟旭反問，「這是在跟我表白嗎？」，兩人時常在對話重複，「在幹嘛？」、「我們見面吧！」、「想你喔！」等對話，甚至還會加上愛情圖案，讓網友狂嗑這對「死鬼CP」。

孔劉腹肌照。（圖／friDay影音提供）

李棟旭與孔劉玩了臭屁遊戲時稱孔劉是真演員，要孔劉臭屁一番，孔劉表示為了拍攝動作片還進行了運動員的訓練和飲食控管，哪知道腹肌一下就練出來了，一定是自己底子好，現場更秀出孔劉的腹肌照，讓現場工作人員相當驚豔。李棟旭則接手自誇說「拜託以後訪問我們時，不要只問有沒有腹肌，而是要問我們腹肌有多深！」

(中時電子報)