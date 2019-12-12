竹山鎮長陳東睦歡迎大家來參加「2020竹山巧巧鼠竹藝燈會」，透過「竹山鎮公所」APP參加積點活動，就能夠獲得超具巧思的竹藝紀念品。（竹山鎮公所提供／張晉銘南投傳真）

竹燈籠特別請到竹工藝家沈萬在老師設計製作。（竹山鎮公所提供／張晉銘南投傳真）

竹鍋墊同樣利用在地的竹子，搭配燈會的logo意象，不僅美觀還相當實用。（竹山鎮公所提供／張晉銘南投傳真）

為宣傳12月31日正式開幕的「2020竹山巧巧鼠竹藝燈會」，竹山鎮公所精心手工打造「竹燈籠」和「竹鍋墊」等紀念品，只要民眾於燈會期間，透過「竹山鎮公所」APP參加積點活動，就能夠獲得超具巧思的竹藝紀念品。

竹山鎮公所表示，這次的紀念品都是量身訂做，而且還是獨一無二，因為竹子很難找到完全一模一樣的，以竹燈籠來說，特別請到竹工藝家沈萬在老師設計製作，並寫上「鼠」的藝術字， 搭配上「竹山」logo， 當中更藏有愛與熱情。

另一大亮點是竹鍋墊，同樣利用在地的竹子，搭配燈會的logo意象，充分展現特色，不僅美觀還相當實用，兩項紀念品充分展現竹山的竹文化特色。

竹山鎮長陳東睦表示，紀念品預計會有6種，目前先發表竹製品， 接下來還有超級大獎，同時為了響應環保，竹藝燈節特別設計APP，民眾可以直接用手機了解燈會的所有內容，而且每天還有不同的紀念品可以兌換，歡迎每一位來竹山逛燈區的遊客。

(中時 )