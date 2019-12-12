台北市長柯文哲日前受訪首度表態「2024沒有意外的話會選」。前總統陳水扁今表示，2020年總統大選都還沒有投票，柯文哲就迫不及待的表態要參選2024年總統。顯示對缺席2020總統大選心有未甘，及對2024年總統大選非選不可的決心。

他說，柯文哲還點名新北市長侯友宜是2024年的強勁對手。但柯文哲已經錯過2020年的大好機會。2024年應該是兩個桃園市長的PK，民進黨的鄭文燦vs國民黨的朱立倫可能性最大。

他指出，韓國瑜、張善政上趙少康節目。趙少康指蔡英文總統把選舉拉到意識形態，就像過去前總統陳水扁說「肚子扁扁也是要選阿扁」。趙少康忘了他自己才是把選舉拉到意識形態的始作俑者，他在25年前台北市長選舉就提出「中華民國保衛戰」的芒果乾訴求。

扁指出，25年後韓國瑜仍然在打「中華民國保衛戰」，只是民調顯示最保衛中華民國的是蔡英文。「肚子扁扁投阿扁」不是阿扁陣營的操作，純屬基層選民的口耳相傳。

他說，12月21日罷韓挺韓決戰高雄大遊行，韓國瑜好像是高雄土皇帝，竟然說出「絕不容許外縣市的人來高雄參與罷免高雄市市長這樣子的遊行」，難不成韓國瑜要在高雄邊境築高牆設海關？韓國瑜忘了去年市長選舉韓粉是怎麼來的嗎？不相信的話，韓國瑜越不容許外縣市的人到高雄參加罷韓遊行，反而會越多人參加！

(中時 )