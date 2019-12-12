中華醫事科技大學餐旅系師生團隊參加第12屆遠東餐廚達人競賽，抱回最佳菜單設計獎、最佳網路人氣獎以及第4名等獎項，是參賽隊伍中獲獎最多一隊。特別的是，「洋璁行膳團」隊2位主廚名字「洋、璁」跟「洋蔥」同音，期許發揮廚藝兼以實際行動投入膳食烹調，回饋社會。

第12屆遠東餐廚達人競賽日前在台北市舉行，吸引全國各縣市餐飲系科學生報名參加，從初賽篩選28隊，一路過關斬將到最後有10隊進入決賽，中華醫大「洋璁行膳團」隊是其中之一。

「洋璁行膳團」隊主要成員為目前分別就讀大學部和研究所的蔡昀真、王禹璁、蔡銘洋3人，指導老師則派出曾在餐飲界拿過金牌獎的黃裕文、王樺勍、謝仁哲等3位實務經驗豐富的教師，比賽由主廚名字分別是蔡銘洋、王禹璁擔任主廚，蔡昀真負責供餐服務。

頗富巧思的隊名以2位主廚名字「洋、璁」跟「洋蔥」同音，意謂現實生活人們習慣以「有洋蔥」來形容為某事而感動，更期許選手發揮廚藝，以實際行動投入膳食烹調，回饋社會。

除了隊名有巧思，中華醫大「洋璁行膳團」隊在菜單設計和食材選擇上也獨具特色。競賽規定選手必須在超市以限定金額採購食材，並立刻開立菜單（前菜、主菜、甜點三道），此外，還要搭配外場選手模擬餐廳實境供餐服務。

經與指導老師腦力激盪後，決定端出前菜-惜膳，主菜-珍膳，甜點-完膳等3道佳餚，餐點設計融入台菜、客家菜、南非菜的特色，寓意多元文化與族群融合，希望傳遞台灣社會的和諧與溫暖。特別的是此次評審團成員來自國內外，中華醫大「洋璁行膳團」隊自願挑戰以全英文向評審做供餐服務。

經過6小時激烈競技，中華醫大「洋璁行膳團」隊獲得評審極高肯定，當面稱讚「可以回去開店了」。「洋璁行膳團」隊不但榮獲第４名殊榮，選手們精心設計的手繪膳本更拿下最佳菜單設計獎及最佳網路人氣獎的殊榮，是全場獲獎最多的一隊。

(中時 )