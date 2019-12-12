蔡依林（Jolin）近期正如火如荼準備在台北小巨蛋舉辦的「Ugly Beauty」演唱會，12日抽空出席手遊代言記者會，聊起演唱會籌備進度，Jolin表示目前正進行節目拼湊階段，對於這次單場跳舞環節超過一半，Jolin表示難度及強度不變，「跳得盡興就好」。至於一口氣連唱六場，Jolin已開始練習調配體力，「就怕太High沒辦法控制，先不要煩惱這個問題好了」。

Jolin對演唱會體力負荷有信心，「但是腦力要塞很多東西，的確會比較累，身體的累很快就能恢復，好好睡覺就可以，工作認真工作，休息時認真休息」；飲食方面特別注意？Jolin直言：「我很少為了某些東西改變飲食，平常就在做，不會特別為了什麼事情去改變。」

她每天練舞8小時，生活作習依舊正常，但跨年當天比較晚唱、與她作習時間不同，Jolin坦言：「所以我比較擔心隔天場！」非常期待自己出道以來第一次在跨年夜舉辦演唱會。至於最近的抒壓方式？Jolin說：「追劇吧，但看一集就會想睡。」自律不超時追劇，讓自己太累；今出席手遊活動，好奇她這麼忙哪來時間打手遊、趁如廁時打？Jolin噴笑回：「偶爾吧！」還會打到腳麻。「Ugly Beauty」演唱會高雄站門票15日於KKTIX售票系統開賣。

蔡依林今出席手遊代言活動。（盧禕祺攝）

蔡依林（左）和主持人黃子佼互動逗趣。（盧禕祺攝）

蔡依林（右）和主持人黃子佼互動逗趣。（盧禕祺攝）

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