利菁主持中天《麻辣天后傳》近3年，12日忽透露決定請辭，她對於歌唱事業一直非常在意，但節目從早錄到晚，就算為了唱歌喉嚨2次動刀，但嗓音依然有些沙啞，醫生也三申五令要多休息，經過慎重考量，她忍痛決定請辭節目。

利菁一向喜歡唱歌，多年來也發行2張專輯，她為了主持推掉所有通告，並全力配合電視台政策，她笑說：「我真的很喜歡唱歌，所以決定讓嗓子好好休息，希望把嗓子養好，全力拚歌唱。」她透露上月已和蔡依林專輯製作人剃刀蔣見面，企畫有望下個月出爐，她感性地說：「表姊（葉璦菱）跟前輩李翊君都跟我說，要勇於追求自己想要完成的事情，好好護嗓，考慮許久，終於下了這個決定。」

利菁與《麻辣天后傳》節目團隊合作多年，默契早已建立，對於她的夢想，節目團隊也給予尊重，「主持人因另有規畫已請辭，節目先暫停休息，未來仍有合作空間。」節目預計播到1月。

(中時 )