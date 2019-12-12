由《信號》實力派男星趙震雄和《雞不可失》人氣女星李哈妮主演的電影《黑計畫》，該片影射龍星基金與韓國外換銀行真實弊案，精彩呈現背後複雜的金權角力，娛樂與批判兼具更獲得一致好評、引發民眾討論。對於接演這部揭露真實犯罪的電影是否有所顧忌，趙震雄毫不猶豫地說：「電影中，做一個發聲的人是很重要的，而透過這部片，我也希望能讓觀眾開口去討論社會上的問題。宋康昊曾說過『一部電影可以改變世界』，我很認同這句話。也許無法馬上翻轉現況，但任何對話和討論都是改變的開始。」

趙震雄無顧忌演出《黑計畫》揭發真實弊案。（CATCHPLAY提供）

在電影《黑計畫》中，趙震雄飾演一位不畏威脅利誘誓言揭發天大金融醜聞的熱血檢察官，正直卻帶有傻氣的他，為了正義不惜一切代價，即使身敗名裂也要揪出真相，讓觀眾看得感動又熱血。趙震雄說：「梁敏赫檢察官這個角色最吸引我的，是能在人心險惡的現實中，演出一個理想的人物，一個不計後果也要代表韓國人民控訴不公的人。」而被李哈妮問到片中最不可錯過的場景，趙震雄則搞笑回應自己在檔案室找資料的這一幕，他說：「因為當你一路跟隨梁敏赫辦案，你就會愛上這個角色，連他翻閱文件的樣子都完美無瑕。」

《黑計畫》描述肆無忌憚的檢察官敏赫（趙震雄 飾）負責調查的女嫌犯離奇自殺，死前指控更讓他承受不白之冤，為了洗刷罪名，敏赫聯手菁英律師（李哈妮 飾）展開調查，他們發現女嫌犯與男友捲入一起鉅額銀行收購弊案，而嫌犯男友前幾天也意外身亡。這一切是巧合，還是瞞天過海的佈局？隨著真相逐漸揭發，這起巨大金融黑幕即將引爆所有「錢」藏危機。該片13日在台上映。

(中時 )