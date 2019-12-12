賴薇如錄《女人我最大》後受訪，最近的她熱愛上不花錢的嗜好，舉凡是爬山、騎單車，都是她維持優雅體態的最佳方式。此外，她也專注在槓鈴有氧運動BODYPUMP，她表示在密閉式空間激烈的運動久了，偶會發生喘不過氣的狀況，因此運動的安全性對她來說很重要，挑選專業教練和具備運動醫療器材的健身房是必須的。

目前戀愛空窗期的她，心思全力放在投資理財上，12月投資的Lounge bar也即將開幕。她聽聞跟另一半同居的友人遇到吵架的狀況卻面臨無地方待的狀況，影響到她在看待房子與男女相處的想法。她認為縱使與對方的感情再好，都還是要有自己的獨立空間，而名下也有一棟房子給爸媽住。她打趣表示：「有自己的房子就不用擔心跟男友吵架後沒地方住。」

在喬傑立時期與她熟識的許孟哲，9日與趙孟姿登記結婚，聞此喜訊她直呼：「恭喜！根本跌破眼鏡！」她表示孟哲的年紀較小，個性總是默默且低調，以往有戀情都保護的很好，戀情開花結果無疑是個震撼彈，她自嘲說：「沒想過會是他，讓我們這些年長的都開始緊張了。」

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