鄭人碩演出台陸合拍片《父子拳王》，跟大陸資深武打演員于榮光、新生代女星金晨一同飆戲，難得的是，在片中化身身障拳擊手的鄭人碩，竟然有機會跟真正的世界重量級拳王麥克泰森同框演戲，成為台灣第一位以扮演拳擊手身分跟泰森對戲的演員。

電影改編自真人實事，片中鄭人碩飾演一位患有先天性左手缺失加輕度智力障礙的男子余生（化名），從小被欺負霸凌，為了武裝自己學起拳擊運動，之後才發現飾演他父親的于榮光，竟然就曾是金牌拳手，父子倆透過拳擊，關係更加緊密。

而鄭人碩跟泰森唯一一場對手戲，是在北京某體育館的休息室拍攝，故事中余生視泰森為偶像，泰森也在最終戰演出自己，以泰森本尊的模樣鼓勵余生說：「你表現得非常好。」戲外，鄭則形容泰森是「大人物」，兩人一場戲拍2小時，期間雖然沒機會多聊上幾句，拍完大夥還是開心合照。

巧的是，鄭人碩的父親就是一位武術教練，從小對他施以鐵血教育，演起這樣背景的角色相當自然，也因為《父子拳王》月初在海南島國際電影節舉行放映，讓鄭一舉挺進大陸電影數據平台貓眼App熱搜前3名，作品早前在西寧FIRST青年影展特映時，也獲評：「通過面部細節與身體力量的『糾纏』，鄭人碩生動有力地詮釋出一個邊緣人的痛楚與深情。」

(中時 )