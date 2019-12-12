《葉問4：完結篇》下週上映，該片延續了第三集的劇情，葉問的妻子張永成病逝，留下葉問帶著二個兒子過生活，但葉正進入叛逆期，讓葉問頭疼不已，第四集中除了動作場面外，劇情也聚焦於父子情上，葉問對外可以儒雅正義，但卻難解親子問題，再加上劇情走向完結篇，成為此系列作品中最感人的一集。

《葉問4：完結篇》葉問與兒子葉正。（華映娛樂提供）

甄子丹正在星馬宣傳，9日在新加坡活動現場擠滿5000位粉絲，他一出現讓全場氣氛沸騰。記者會上，他如何教育小孩成為話題焦點，他表示家中小兒子現在12歲，「他天天都在變，我也必需跟著他變，但我的速度沒有他快，但我要澄清，我的孩子很乖。」身為父親，他希望可以儘量了解孩子們的內心世界，「這是一種學習的過程，很有挑戰性。」

甄子丹赴新加坡宣傳《葉問4：完結篇》。（華映娛樂提供）

回首《葉問》系列11年，在各地的票房都是一部更勝前一部，甄子丹分析起「葉問」的銀幕魅力，「他有血有肉，雖然面對強敵時似乎是無敵的，但面對問題時，他也會困擾，但葉問會選擇用一些很包容的方式去處理，所以大家都很喜歡他」。很多媒體也會把甄子丹的銀幕形像把他們聯合在一起，他笑說：「銀幕上可以是宇宙最強，但私下的我不是，我跟大家一樣，會累，會肚子餓，我喜歡吃東西，也會有很多害怕的地方。」

《葉問4：完結篇》的葉問面臨親子相處難題。（華映娛樂提供）

《葉問4：完結篇》中葉問前往美國，對於粉絲們覺得葉問本人並沒有去過美國等疑問？甄子丹也解釋說：「我們並不是拍攝紀錄片，並沒有完全根據真正的葉問的經歷去拍攝，只是採用了這個人物，他是李小龍的師父，除了功夫與詠春之外，大多數觀眾對他並沒有那熟悉，所以電影團隊想塑造出一個英雄人物，為了戲劇效果，會加入一些虛構的劇情，但我們都是很正面的把葉問呈現在觀眾眼前。」《葉問4：完結篇》將於12月20日正式上映。

(中時 )