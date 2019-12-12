遠東航空公司員工今日無預警情況下，得知公司以一則僅寥寥百餘字的公告，通知上千名員工13日起停止一切飛航營運，並宣稱「本公告視同資遣通知」，解雇全體員工，桃園市機師職業工會稍早譴責遠航嚴重違法，並要求主管機關勞動部、交通部出面說明。

機師工會指出，遠航以突襲式宣布全面停業、解雇全體員工的行徑，已明顯嚴重違法，勞動部與台北市勞動局皆陸續證實，遠航資方無視《大量解雇勞工保護法》與《勞動基準法》等規定，於大量解雇勞工60日前，「將解僱計畫書通知主管機關及相關單位或人員，並公告揭示」，惡意規避《大量解雇勞工保護法》要求，資方必須在向主管機關通報後，馬上與受影響的勞工與工會展開協商。

機師工會說，對於遠東航空公司資方公然違法、踐踏法令與勞工權益的行徑，恣意剝奪上千名同為航空產業勞工的工作權，工會表達最嚴厲的譴責。

工會批評，今年5月底遠航已出現無預警停飛桃園飛峴港、巴拉望、長灘島等航線時，董事長張綱維曾信誓旦旦否認財務危機，宣稱資金無虞，甚至揚言將對媒體相關報導提告，今日卻換來毫無預警的全面停飛。相關主管機關在遠航演變至今的整個過程中，是否有疏失與失職，交通部與勞動部皆有必要出面完整說明。

機師工會要求政府相關單位立即介入，立即針對遠航資方違法侵害員工權益的行徑，進行各種必要與可能的補救措施外，確保遠航員工在後續停業過程中的一切權益。

(中時 )