「卡神」楊蕙如遭台北市議員質疑其金援是透過辦網球賽事（WTA）申請經費補助而來，等於是用人民納稅錢養網軍，體育局今召開說明會表示在2017、2018年共分攤易始公司1010萬元，北捷公司則贊助850萬元，並澄清WTA賽事為5單位共同合辦，體育局是分攤經費，跟補助無關。

卡神楊蕙如養網軍事件延燒，被質疑從體育署、國營事業找金流，如易始公司承包多起標案，國民黨團並點名立法院長蘇嘉全辦公及辦公室主任張嘉玲、立委管碧玲，替楊蕙如喬體育賽事補助案要預算。

北市府體育局表示，體育局在2017年與2018年分別分攤了易始公司台灣公開賽這個賽事分別460萬跟550萬元，並不是外傳的8000多萬，而經費有經過非常嚴謹審核程序，是依照規定，提送國際大型活動審查會議來審核，審完後送請北市議會通過才可執行。

李再立強調，體育局於2017、2018年賽事中，分攤場地租金、佈置費、印刷費與水電費，分別是460萬元與550萬元，，因北市府是以分攤經費方式共同主辦台灣公開賽，因為國際賽要有主辦城市，是分攤場地租金、場地布置費、印刷費與水電費，並強調賽事與經費補助無關，不是一個補助案。

悠遊卡公司也在2017、2018年的WTA台灣公開賽，配合體育局擔任共同主辦單位，宣導悠遊卡使用，以及在現場布置有關悠遊卡的販售、專屬入場通道設計等，能見度的提升跟交換資源的方式，2年總共850萬。

針對外傳的核銷不實，體育局表示，有函請易始公司來說明，並依照市長的指示，也把相關資料已經移送本府政風處來查處，若有侵害市府權益，會依照契約來主張我們的權利 。

前網協秘書長趙安華現場怒批，要到北檢告發立法院長蘇嘉全跟那天主持會議的張嘉玲主任跟秘書等這些人，而劉寧添副局長已經證實有這個協調會，並請體育局幫忙，像體育署申請經費，趙安華揚言要到北檢去，怒批從會議開始除了發言人跟沒有講話的人外，「其他人講的話沒有一句是真的」。

(中時 )