2020總統大選，選民總共要投3張票，包括總統票、立委票和政黨票。最新民調顯示，分裂投票的警訊已現，而國民黨的危機，還比民進黨、親民黨嚴重。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，在政黨票方面，前三大黨為民進黨28.8％、國民黨為27.7％、民眾黨12.6％，時代力量為6.9％，親民黨、綠黨、新黨的政黨支持度則都在3％以下。

區域立委部分，有30.2％民眾會投給民進黨提名的候選人，28.8％投給國民黨候選人，其他依序為台灣民眾黨11.1%、時代力量6%、親民黨1.7%、綠黨0.8%、新黨0.4%，顯見在區域立委，主要還是以藍綠對決為主要戰場。

再從民調交叉分析，區域立委票投民進黨的民眾中，9成3以上都將總統票投給蔡英文；而立委票投國民黨的民眾中，卻僅72.4%的民眾將票投給韓國瑜；立委票投給親民黨的民眾則有87.2％會把總統票投給宋楚瑜，顯見分裂投票的警訊已經出現，看來國民黨的危機比民進黨、親民黨還嚴重。

該民調是在12月4日至12月8日以「手機簡訊」進行調查，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為2815份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負1.85％。

(中時電子報)