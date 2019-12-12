大甲警結合里長送慰問金 關懷弱勢及老人度寒冬 20:292019/12/12 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 這一則已上架，2張照片請協助打馬。第一張為左三穿黑色外套阿婆。第二張為右三深藍色外套男子。 (中時 ) #外套 #慰問金 #深藍色 #黑色 #第一 也許您會感興趣 推薦閱讀 英設計師玩創意 把MONCLER大外套縮成小方塊！ 01:202019/12/09 消費 第一銀行連4年攜手北醫、門諾義診 造福逾千位居民 18:472019/12/09 財經 侯友宜穿「雙H」牌外套挺韓 1件要價破萬元 21:392019/12/09 政治 外套選防風？網曝神穿搭：絕對不冷 08:492019/12/10 日常 一銀舉行關島分行喬遷茶會 18:352019/12/10 財經 台中榮服處與台電公司聯袂關懷弱勢榮民榮眷 12:572019/12/11 生活 飛行外套藍綠開戰 民進黨明晚開賣 14:142019/12/11 政治 獨家》挺韓外套被起底1.6萬 侯友宜：甘有這麼貴 21:362019/12/11 政治 海外僑胞都在問！「鋼鐵H夾克」加碼驚喜曝光 06:282019/12/12 生活 大甲警結合里長送慰問金 關懷弱勢及老人度寒冬 18:592019/12/12 生活 生活熱門新聞 沒人吃得完！好市多最恐怖食物 網友：沒有覺悟不要買 - 生活 2020年星座運勢出爐！這2星座有破財危機 - 生活 雙12再加碼！5大電信超殺優惠曝光 - 生活 星宇首航團價格曝光 ！網激喊：過年衝一波啦 - 生活 好市多哈根達斯秒殺！她拆封後傻眼 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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