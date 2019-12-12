天氣轉寒，宜蘭沿海到了捕鰻苗季節，宜蘭縣長林姿妙今天（12日）前往壯圍鄉東港出海口，關心捕鰻苗的民眾安全，並發放暖暖包給民眾保暖，同時宣導縣府有提供免費借用救生衣服務，以保障民眾海上作業安全。

縣府表示，民眾如要捕鰻苗或海釣作業，可先到沿岸大里、頭城、壯圍、五結、南方澳、南澳消防分隊等6處，或到海洋委員會海巡署北部分署第一岸巡隊石城、大里、大溪、梗枋、烏石港、大福、東港、清水安檢所等 8處，共計 14 處地點借用救生衣。

借用救生衣不限設籍宜蘭縣的民眾，僅需提供身分證、健保卡或駕照等證件登記，並留下相關資料簽名後即可借用救生衣，為達到便民目的，特別提供救生衣甲地借乙地還服務，民眾要歸還救生衣時，只需要選擇就近消防隊即可。

縣府提醒，去年2月與12月，共發生4件因捕鰻苗而溺水的意外，呼籲民眾從事撈捕鰻苗、海釣等各類海域活動，應注意氣象和潮汐，並慎選釣場、結伴前往、確實穿著安全裝備。

(中時 )