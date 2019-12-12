華南銀行打造友善金融環境獲肯定，台東縣政府於日前舉辦的2019年「國際身心障礙日」系列活動中，特別表揚華南銀行台東分行為「友善空間」服務身障者績優單位，為唯一獲獎的金融機構。

華南銀行台東分行設立於37年，因分行一樓有寬敞的營業廳走道，可提供兩台輪椅交會，綜合服務區矮櫃檯中設有公益彩券專用櫃檯及無障礙服務櫃檯，方便身障者辦理銀行相關業務；分行內設置無障礙廁所，提供友善的設施設備；營業廳服務專員於客戶來行時均能適時給予協助，特別於身障者來行辦理彩券批售及銀行各項業務時，皆能引導至相關櫃檯，種種親切友善的服務，讓台東分行獲「友善空間」服務身障者績優單位。

華南銀行主管表示，為善盡企業社會責任，提供身心障礙者各項友善金融環境，不僅僅台東分行，全行186家分行皆有設置無障礙服務櫃檯以協助身心障礙者，全國共有608台符合輪椅者使用的無障礙ATM及10台提供視障者使用的無障礙ATM，未來將繼續透過分行裝修營造更友善的金融環境，與國際接軌，落實聯合國身心障礙者權利公約(CRPD)的精神，保障身心障礙者權益。

此外，為順應國際化發展趨勢，外國人來台工作、就學及定居等日益增加，為掌握外國人來行辦理金融業務的商機，並配合政府推動「2030雙語國家政策」，華南銀行已於11月29日在台北曼哈頓—信義計劃區內的「營運總部分行」建置全行第一家雙語示範分行，其他分行亦陸續建置中。

(工商 )