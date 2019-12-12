大陸中央工作會議10日至12日在北京舉行，中國國家主席習近平、國務院總理李克強在會中部署2020年經濟工作，強調做好「六穩」、實施積極財政政策、穩健貨幣政策要靈活適度，以實現明年預期目標。

新華社報導，大陸中央經濟工作會議提到，當前大陸正處於轉變發展方式、改良經濟結構、轉換增長動力的攻關期，三期疊加影響下經濟下行壓力加大，加上全球動盪源增多，要做好預案工作。

會議強調，要全面做好「六穩」工作，要堅持穩字當頭，提高宏觀調控的前瞻性、針對性和有效性，實現明年預期目標。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，財政上堅決壓縮一般性支出，貨幣政策要靈活適度，降低社會融資成本。

會議提到，要支持戰略性產業發展，支持加大設備更新和技改投入以推進傳統製造業升級。並要大力發展數位經濟，依靠市場機制和現代科技創新推動服務業發展。

民生方面，會議指出，要狠抓農業生產保障供給，加快農業供給側結構性改革，加快恢復生豬生產，做到保供穩價。

(工商 )