華南銀行在全體員工的積極參與下，華南銀行國內各單位已全數通過「國民健康署健康職場認證」，共計189面標章，並於今年國民健康署績優健康職場評鑑後，獲得評審委員一致肯定，拿下首屆全國績優職場健康傳播獎，作為全國推動健康職場的楷模。

華南銀行以信賴、熱誠、創新的經營理念提供客戶全方位金融服務，今年歡慶100歲生日的華南銀行，長期致力於營造幸福職場，由首長帶頭率領員工參與各項健康促進活動，由上而下維護全體員工的身心健康。

華南銀行一直將員工的健康視為銀行最重要的資產，透過職業安全衛生委員會集思廣益，推動健康促進政策。多年來依華南銀行員工特性辦理各項健康促進活動，實施成效良好，並聘用3位職業醫學專科醫師，提供員工一對一健康諮詢服務。

華南銀行今年更擴大舉辦至各國內分行推動多項健康促進活動，讓員工於工作中參與豐富多元的健康促進講座，期望藉由職場力量帶動員工健康意識與良好的體能。

陪伴臺灣一世紀的華南銀行，致力於營造幸福職場，首長們以實際行動支持鼓勵，率領員工參與各項健康促進活動，維護身心健康。未來華南銀行仍將持續推展職場健康促進，並肩負起健康職場推動經驗傳承的使命，為員工打造健康人生。

(工商 )