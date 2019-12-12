賴銘偉多年來與家人一同照顧85歲失智阿嬤，4日凌晨阿嬤於睡夢中辭世，享壽85歲，當天賴銘偉剛從新加坡結束工作返台，回到家時阿嬤已熟睡，還沒來得及說「阿嬤～哇轉來啊（台語：我回來了）」，阿嬤已悄悄離開身邊，賴銘偉悲慟不已向阿嬤說：「會請爸爸照顧好自己的身體，很想再唱歌給妳聽，我們都很想妳。」

賴銘偉這幾天埋首處理阿嬤的後事，以及家中主持的宮廟慶典活動，回憶阿嬤總在他唱〈阿嬤的話〉時秒哭，賴銘偉說：「我們總是笑著逗妳說妳是演技派，就算失智了聽這首歌妳還是會掉淚，不管是節目錄影還是夜店，演唱會、首映會妳都跟著我一起去；我表演的時候，如果有個老人坐在台下熱烈回應和拭淚的，那一定就是我的阿嬤。」

賴銘偉原定年底推出新專輯，目前已暫停所有工作、專心處理家事；他的經紀人牟鐘恩12日表示：「銘偉目前除了已接的工作會如期完成，其他還在洽談、進行中的會稍微放慢進度，讓他有一些時間消化情緒。」且已替賴銘偉推掉跨年活動，「這段時間讓他多陪陪家人」。

賴銘偉強忍悲傷完成已接演出。（翻攝賴銘偉IG）

(中時 )