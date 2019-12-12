改編自網路點擊超越2000萬的日本超人氣漫畫，廣大女孩壓倒性支持的電影《每個月來訪一次的月經醬》， 除了二階堂富美外，曾演出《AV帝王》的女星伊藤沙莉也擔任本片的雙主演之一，而他與男星須藤蓮在片中的「爆笑的純純愛戀」也成為本片的亮點之一。

伊藤沙莉透露自己生理期睏意十足，拍到睡著都不知道。（水元素提供）

談起接到本片演出邀約時的心情，伊藤沙莉表示他經紀人轉達的方式，很像是有什麼難以啟齒的事要說：「因為我的經紀人是男生，他支支吾吾地說有個叫《月經醬》的電影想要邀約演出…。」聽到當下，伊藤沙莉就立刻去找了原著漫畫來看，「的確對男性而言，沒看過作品本身的話，這個單字會很難說出口吧？不過我希望能透過這個作品，讓男性了解這沒什麼好避諱的。」伊藤沙莉透露自己本身面對生理期的月經拳攻擊非常有生命力，唯獨就是睏意怎麼擋也擋不掉，因為止痛藥只能治經痛，無法擋住睡意，「我曾經有在拍戲時，聽到導演喊卡而驚醒的經驗，嚇出我一身冷汗，所以我最大的敵人就是睡意，其次就是戲服如果是短裙或緊身褲也會很害怕。」

伊藤沙莉與月經醬在片中的互動讓女性觀眾為她掉淚。（水元素提供）

本片除了讓女性觀眾100%絕讚的「月經醬」角色外，其實人氣最高的是跟在片中男生角色身邊的「性慾君」及「童貞君」，因為「性慾君」出場的各種台詞「太過經典」，讓影廳內男性觀眾的笑聲比女性觀眾還大，導演品田俊介表示原本很猶豫要不要讓「性慾君」出現，因為擔心女性觀眾會笑不出來，但不管是日本國內放映，甚至是影片到國外參展時，只要「性慾君」出場，不分男女都直接在戲院噴笑，品田俊介：「之前去荷蘭參加影展，『性慾君』出場的地方歐洲人笑得最大聲，果然這個笑點是全世界共通的（笑）。」《每個月來訪一次的月經醬》將於12月13日在台上映。

(中時 )