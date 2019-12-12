李欣恬／台北報導

集詩人、音樂家、宗教家於一身的民國文人弘一大師，ㄧ生傳奇，故事被女高音呂麗莉搬上舞台，推出音樂劇《悲欣交集》，期許在亂世裡提供世人心靈安慰。

呂麗莉表示，本名李叔同的弘一大師，是最初為華人社會引進西方山水、音樂觀念的一代文人，也是當時的第一才子，「但他得到了所有成就之後，仍覺得內心空虛，選擇放下妻小與愛人，連在日本認識的模特兒美人，都可以放下，就此遁入空門，並從中獲得重要領悟，影響好幾代人。」

弘一大師一生的故事，帶有傳奇色彩，他出生豪門，曾留學日本，出家之後，也成為許多佛門子弟的精神領袖。呂麗莉表示，「正因為弘一大師的傳奇人生，以及所接受的高等教育，讓他則以把藝術文化和佛法相結合，使他的影響力更大。」

為了更理解弘一大師，呂麗莉親自走訪他出生的地方天津市，也到他出家與圓寂的地方，呂麗莉表示，「我看見他遵守戒律，過午不食、與親人隔離，以及一生只有一件袈裟的生命軌跡，這樣拋下一切的作法，或許看來有點不夠人性，但是他拋棄舊生命，選擇以新生命帶給世人啟發。」

音樂劇《悲欣交集》由李哲藝作曲、曾慧誠擔任導演，編劇為施如芳，故事描述弘一大師在出家前與出家後的狀態，從感念生母之苦，引發對女性處境的疼惜，同時還有與日本戀人的相處，以及出家後面對大眾普世情懷，在人性面、大愛層面，皆有著墨。

呂麗莉表示，劇名「悲欣交集」，正是來自弘一大師對人生的感悟，「他曾說過，一生中有悲、有欣，人生一切是命中注定，該來的就會來，該離開時，也會離開。」

呂麗莉表示，弘一大師還有另一句名言是「念佛不忘救國、救國必須念佛」，說明了他把個人放下，而是有更大的胸懷。

《悲欣交集》將於12月13日、14日，在高雄市文化中心至德堂登場。

(中時 )