由林業試驗所及成功大學測量系組成團隊「找樹的人」，近年致力尋找台灣第一高樹，藉由內政部在88風災於全台拍攝光達地型資料，「找樹的人」成功在今年9月打破維持2年台灣杉樹高紀錄，於大雪山區域南坑溪上游，找到標高72.9公尺台灣杉巨木，超過20樓的高度，目前暫居台灣第一高樹，13日上午將於成功大學國際會議廳首次辦理成果發表會。

發表會除了介紹「找樹的人」如何應用最新科技來找樹，也將會宣布明年即將推出的「全民找樹APP」，加入全民的力量來完成找到台灣第一高樹的計畫。此外與會者將致贈台灣杉三姊妹小海報留念。

團隊同時特別邀請中央研究院人文社會科學研究中心地理資訊科學研究專題中心協助依據成果建置「臺灣巨木潛在地圖」3D GIS平台 http://arcg.is/1HD5jz。

發表會邀請所有對台灣森林有興趣的民眾來參加，名額以200人為限，時間13日上午10至12點，地點為國立成功大學光復校區國際會議廳第一會議室。

(中時 )