賴清德自己父親，提到時任行政院長時大力支持蕭美琴為花蓮謀福，抱著送嫁妝心情。（王昱凱攝）

賴清德花蓮行程最終站來到蕭美琴競選總部，談到張善政「賭盤說」，認為身為正副總統參選人，行為不妥。（王昱凱攝）

立委蕭美琴與賴清德呼籲年輕人返鄉投票，無論立場如何，都要行使自己的權利。（王昱凱攝）

民進黨副總統參選人賴清德今日造訪花蓮。賴自比親家，將蕭美琴遠嫁花蓮擔任立委，時任行政院長時支持蕭美琴為鄉親爭取福利、作為嫁妝，懇託花蓮人讓蕭連任。賴清德也公開談論張善政「賭盤說」，指出身為正副總統參選人若得消息，應即速提供檢方辦案，公開談論是較為不妥的行為。

賴清德今日前往花蓮陪同蕭美琴自南到北趴趴走，連跑11個行程，晚間來到最終站－蕭美琴競選總部。賴提到蕭美琴生長於台南，卻遠赴花蓮服務，將青春10年奉獻給花蓮，就好比嫁到縱谷，引起支持者共鳴大喊賴「親家」。

賴清德提到，蕭美琴於蘇花、台9線拓寬、0206震後重建等重大建設爭取近千億經費，對花蓮不遺餘力，自己時任行政院長時也抱著送嫁妝心情全力支持，讓女兒為夫家謀福，懇託鄉親善待蕭，否則要從台南來找人「輸贏」。

針對張善政於公開受訪時脫口「選情賭盤PK說」，賴清德也跟隨黨內同志管碧玲與李俊俋腳步，再開一槍。賴指出，選舉參加賭盤是不對的，掌握情資應供檢方辦案，若公開談論或間接鼓勵民眾參與，是非常不好的。

蕭美琴與賴清德最後呼籲年輕人返鄉投票，舉百萬香港人為爭取權益不惜走上街頭為例，懇請台灣人珍惜手中幸福，只需簡單返鄉投票，就能捍衛自由民主意志，無論立場如何，都應行駛自己的投票權。

(中時 )