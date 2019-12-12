李欣恬／台北報導

為了呈現弘一大師的多面性，呂麗莉表示，除了音樂劇演出，在現場還安排了書法展，以及張炳煌、林隆達等多位名家揮毫，提字贈民眾。

呂麗莉表示，弘一大師在宗教、藝術的成就皆高，「藝術能帶給人的力量很大，特別是在社會混亂的時局裡，尤其需要，從音樂劇、書法藝術，帶給大家心靈饗宴。」

在書法展方面，由長流美術館及何創時書法藝術基金會，提供多幅弘一大師出家前、出家後作品，從筆跡上可看出弘一大師在心境上的變化。

提字的名家則包括書法家張炳煌、林隆達，以及高雄書法協會多位老師，提字內容選材自弘一大師經典名句，包括華枝春滿、天心月圓、悲欣交集等，將在演出前現場揮毫，部分作品會在演出結束後，從票根抽獎贈觀眾。

呂麗莉表示，是弘一大師人格情操的偉大，讓她願意推動這活動，「那種無所求的付出，很動人，能讓每個人都想對生長環境盡一份心力。」

值得一提的是，這回演出共動用了百人幕前、幕後團隊，其中也有高雄在地的管弦樂團、合唱團等，演員陣容包括張振文、蕭呈叡、林文俊、林惠珍、陳慧如、李采恩、明光法師、廖聰文、劉成華等人。

(中時 )