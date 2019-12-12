軟體銀行在兩年前向一家叫Wag的遛狗媒合創業公司投資3億美元，引起業界的關注。現在，在軟銀遭受一系列挫折之後，快定放棄了這項投資。

根據CNN Business報導，New Wag執行長加勒特·斯莫伍德（Garrett Smallwood）週一告訴工作人員，該公司「正在與軟銀分道揚鑣」。他在電子郵件中告訴員工，軟銀將不再在董事會任職。軟銀也將其在Wag的股份出售給該公司。

由於Uber的成功，讓類似的媒合平台如雨後春筍般的冒出頭，像Wag這種，媒合沒空遛狗與想賺點小錢斜槓族的公司也應運而生。但也似乎太氾瀾了，Wag曾與凱鵬華盈(Kleiner Perkins)和New Enterprise Associates等風險投資公司進行過談判，最後得到了孫正義的3億美元。

這是軟銀最新一筆令人失望的投資。不久前，軟銀最引人注目的投資之一是對共享辦公室公司WeWork的投資，然而WeWork今年首次公開發行(IPO)失敗。

隨著軟銀的退出，Wag也似乎沒有創造出什麼業績，Wag現在正在裁員，也考慮出售給其它投資者，但目前還沒有公司表示出興趣。

(中時電子報)