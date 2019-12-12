夫妻駕車自撞翻覆 夫命危送醫急救 20:092019/12/12 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 1輛小貨車行經三義伯公坑，不慎自撞翻覆。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三義鄉台三義鄉舊台13線「伯公坑」12日晚間發生小貨車自撞翻車事故，駕駛一度受困車內失去意識，無生命跡象，救護人員即刻送醫救治。 年約60歲林姓男子12日晚間七時許，駕小貨車載著太太行經三義鄉舊台13線，不料卻在經過龍騰派出所的下坡近140線路段，自撞翻車，2人一度受困車內。苗栗縣消防局獲報，出動三義人車前往搶救協助脫困，但男子已意識昏迷，無呼吸心跳，太太則為受傷，立即送往大甲光田醫院。 (中時 ) #夫妻 #駕車 #自撞 #三義鄉 #男子 #太太 #意識 #翻車 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄死亡車禍 邵氏兄弟自撞路樹雙亡 10:412019/12/08 社會 女騎士疑自撞號誌桿 重傷送醫 09:022019/12/09 社會 85歲翁駕車撞12機車 緊張再衝民宅 20:222019/12/09 社會 車停路邊忽消失 天兵車主報警才知愛車「自撞」樹 09:272019/12/10 社會 曳引車駕駛醉後上道 失控撞分隔島翻車 20:242019/12/10 社會 疾病所致？行車突昏厥計程車衝撞國防部駕駛命危 21:422019/12/10 社會 疑失控撞號誌桿 男離奇倒栽蔥插水溝亡 13:372019/12/11 社會 董雲裳：陸對香港有自信 優先與美討論台灣問題 17:182019/12/11 兩岸 阿里山公路貨車翻覆 台18線雙向阻斷 21:462019/12/11 社會 彭文正告小英 律師酸：喜歡鄰居太太就去告？ 10:542019/12/12 社會 社會熱門新聞 張綱維遭爆綠營高層助貸款 地下錢莊欠鉅額 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 補助卡神？ 趙安華再告簡余晏等人瀆職 - 社會 14歲女懷孕遭校方趕人 7年後威風從大學畢業 - 社會 原因曝光！國中女墜亡 疑似因為手機 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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