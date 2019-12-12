三義鄉台三義鄉舊台13線「伯公坑」12日晚間發生小貨車自撞翻車事故，駕駛一度受困車內失去意識，無生命跡象，救護人員即刻送醫救治。

年約60歲林姓男子12日晚間七時許，駕小貨車載著太太行經三義鄉舊台13線，不料卻在經過龍騰派出所的下坡近140線路段，自撞翻車，2人一度受困車內。苗栗縣消防局獲報，出動三義人車前往搶救協助脫困，但男子已意識昏迷，無呼吸心跳，太太則為受傷，立即送往大甲光田醫院。

(中時 )