巴氏銀鮈是台灣特有的原生淡水魚，名列極度瀕危等級魚種。（許家寧翻攝）

巴氏銀鮈的幼苗目前體長3公分，預計至少2年時間成體。（許家寧翻攝）

台灣特有原生淡水魚種「巴氏銀鮈」，名列2017年《台灣淡水魚類紅皮書》極度瀕危等級魚種，國立海洋大學陳義雄研究團隊在林務局支持下，與原生魚學會合作，12日宣布成功復育出3公分長巴氏銀鮈的幼苗，預計最快2年後將可長成野放。

陳義雄表示，巴氏銀鮈（Squalidus banarescui）在2000年由台灣業餘生態攝影師張永青在野外首度發現，目前僅存於台中烏溪河段的中下游、支流水渠與水塘中，因為棲息地受到河川汙染、外來種入侵及築路築壩等工程破壞，生存空間受到極大的威脅。

巴氏銀鮈是台灣特有的原生淡水魚，在2009年被列入一級保育類動物，目前台灣保育類淡水魚約有10種，由於巴氏銀鮈是初級淡水魚，繁殖方式較接近埤塘型魚類，比起一般淡水溪魚，成長速度相當緩慢，「若台灣沒有了，全世界再也看不到。」

陳義雄說，去年6月出生的巴氏銀鮈的幼苗，目前蓄養保種於海洋大學復育中心，目前的體長才大約3公分，體長需至少約5.5公分才能達成熟體型，比起淡水溪魚，一年即達成熟體型，推估巴氏銀鮈個體發育至成熟須，至少2年的時間。

今年10月海大復育中心及國立海科館自然繁殖成功出巴氏銀鮈的子代，並成功紀錄了巴氏銀鮈的早期發育史，讓巴氏銀鮈的瀕危現狀出現一線生機，目前幼苗在沒有外來種威脅環境下成長，期待未來將魚苗放流回原生地，減緩巴氏銀鮈的滅絕危機。

(中時 )