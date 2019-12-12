北市內湖區金莊路上的免稅商店，12日傍晚18時26分傳出疑似食物中毒案件，一個約200人的日籍學生觀光團，有人陸續出現腹痛身體不適的狀況，消防局獲報後，出動10輛救護車，共計將27人分別送往馬偕醫院(6人)、內湖三總(10人)、台安醫院(11人)救治。

消防局表示，學生身體不適原因，是否為中午在他處用餐或其他因素，仍待醫院檢查確認。

(中時 )