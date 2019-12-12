日本學生觀光團疑食物中毒 27人送醫 20:062019/12/12 中時 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 消防局出動多輛救護車將學生送醫治療。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區金莊路上的免稅商店，12日傍晚18時26分傳出疑似食物中毒案件，一個約200人的日籍學生觀光團，有人陸續出現腹痛身體不適的狀況，消防局獲報後，出動10輛救護車，共計將27人分別送往馬偕醫院(6人)、內湖三總(10人)、台安醫院(11人)救治。 消防局表示，學生身體不適原因，是否為中午在他處用餐或其他因素，仍待醫院檢查確認。 (中時 ) #日本 #學生 #觀光團 #食物 #中毒 #醫院 #消防局 #身體 也許您會感興趣 推薦閱讀 人物剪影－結合雅虎日本與LINE 軟銀孫正義打造日版阿里巴巴 04:092019/12/08 財經要聞 新北消防局安檢視捷運環狀線整備 守護民眾通勤平安 12:182019/12/09 社會 環狀線將通車 消防局長安全視察 04:102019/12/10 地方新聞 燒炭取暖 外籍移工頭暈嘔吐送醫 15:212019/12/10 社會 食物掉地上別再撿了 研究打臉「5秒法則」 15:092019/12/10 生活 高中女抽菸被抓罰寫悔過...5樓一躍而下 13:372019/12/11 生活 桃醫慶祝40周年 舉辦系列慶祝 17:012019/12/11 生活 提升腦中風救護品質 新北消防局與亞東醫院合作奪金獎 17:252019/12/11 社會 特權？陳玉珍回金門住「產後病房」 重症醫生說話了 23:232019/12/11 政治 中國醫藥大學新竹附設醫院慶周年 守護新竹人健康 16:502019/12/12 生活 社會熱門新聞 張綱維遭爆綠營高層助貸款 地下錢莊欠鉅額 - 社會 補助卡神？ 趙安華再告簡余晏等人瀆職 - 社會 「我殺了你媽媽」 彰化男失蹤近月曝屍台南鄉間 - 社會 原因曝光！國中女墜亡 疑似因為手機 - 社會 彭文正告小英 律師酸：喜歡鄰居太太就去告？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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