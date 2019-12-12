遠東航空因長期經營虧損，今天無預警宣布停飛，造成不少國內外旅客受影響，消費者報導雜誌發行人徐則鈺指出，近年來航空業屢屢發生變動造成消費者權益受損，對此民航局難辭其咎。

徐則鈺說，近年來航空業經歷復興航空停飛，華航、長榮空服員罷工等事件，受害最深的就是消費者，民航局若未能妥善照顧消費者權益，難逃一定的責任。

遠東航空指出，公司有設立新台幣1億5000萬的信託保障基金來處理退票等業務，但徐則鈺質疑，民航局應調查向遠航購票的消費者有多少，實際收款有多少，這些數字若不透明，怎麼能說明1億5000萬足夠負擔退費？且現在遠航是否還有員工能夠處理相關業務，都要打上問號。

徐則鈺提醒，已訂票之團客應由旅行社負責協助轉移其他航空公司，至於透過信用卡支付的散客，可向發卡銀行提出爭議帳款，讓相關費用由信用卡公司吸收，至於賠償部份，由於遠航財務狀況困難，請求相關賠償的意義已不大，但若消費者有需求，還是可以透過消基會來協助辦理。

消基會指出，目前已收到3、4位消費者致電申訴，未來若有需要，不排除依消保法規定向遠航提出集體訴訟。行政院消保會也聲明，若旅客因行程延誤造成國外交通與食宿費用之損失，遠航應釋出最大善意，提供適當補償措施。

(中時 )