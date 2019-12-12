代表科技股產業的美國費城半導體指數11日再度創下歷史新高，連動度高的台股大盤與電子指數也表現出色，費半指數今年自4月3日創下歷史新高以來，統計今年共21次創下新高，台股科技基金表現也受鼓舞，23檔科技基金不但全數正報酬，平均績效也達35.41％。

投信法人表示，大盤來到高檔，想介入台股的投資人可選台股基金為理財工具，一來透過專業經理人的操作來降低投資不確定性，二來還可搭配定期定額，以分攤成本及積少成多複利來理財。

群益全民成長樂退組合基金經理人林宗慧表示，觀察今年來代表科技的費城半導體與NASDAQ指數表現分別為52.29％、30.42％，表現強勢。年底電子消費旺季在感恩節啟動後，接下來的耶誕節、新年至大中華區農曆過年的消費需求，預期將出現電子消費商品的銷售力道，因此看好全球電子消費相關類股後續表現，而美國科技類股和台灣相關電子業者同樣受惠，科技類股表現可期，台股科技基金更值得期待。

(工商 )