對於香港學生質疑，台灣政府無心幫香港人爭取民主自由，國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫表示，國民黨支持推動《難民法》立法，也呼籲民進黨關心香港民主，機極推動《難民法》。對此國民黨總統候選人韓國瑜也批評民進黨，說一套做一套。

韓國瑜今（12）日在臉書表示，反對民進黨以現行法規和行政措施處理《難民法》及反送中議題，全力支持難民法之立法，「人權不能打折！」

韓國瑜呼籲民進黨政府，不能說一套做一套，利用反送中抗議操作「芒果乾」騙選票，對於「難民法」卻扭捏作態，認為人權是民主之本，民主是人權的延伸，現行法制因應香港情勢，要解決問題必須要立法解決，而不是一直空口白話，沒有實際行動。

香港反送中抗議，顯示香港人對於一國兩制的不滿，韓國瑜表示，未來會對港澳條例相關規定進行檢討，「我們崇尚和平、理性溝通、堅持民主，而不是為了選票、只會嘴上嗆辣，到了執行實務層面就立刻慫掉的投機算計。」

韓國瑜也批民進黨，「治國不能老是像掛羊頭賣狗肉的黑店一樣，既然芒果乾這個前菜吃完了，說好的《難民法》這個主菜也該上桌了。」

(中時電子報)