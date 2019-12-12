桃園市政府為感謝醫療院所、社區及餐飲業者支持、共同推展社區健康營造、4項癌症篩檢、成人預防保健、糖尿病照護、兒童發展篩檢及健康飲食等多項健康福利政策及健康促進措施，不辭辛勞守護市民健康。

衛生局表示，今年桃園市各項健康促進工作有卓越成果，感謝各單位的用心與奉獻，在兒童發展聯合評估篩檢服務有7家醫療院所不遺餘力盡心盡力服務有疑似發展遲緩兒童，還有辦理社區健康營造計畫、健康促進醫院12家單位，持續深入社區帶領民眾提升健康促進識能，建立健康生活型態，並提供社區民眾健康促進服務。

另外桃園市共有823家醫療院所提供服務為市民把關健康，經評選共有61家單位獲得癌症篩檢績優、成人預防保健及糖尿病照護品質績優殊榮，共同為市民健康把關，使民眾能及早發現及早治療，同時也感謝35家餐飲業者對於我的餐盤暨減鹽輔導計畫積極參與，提供民眾健康均衡營養餐點，營造健康飲食的環境。

(中時 )