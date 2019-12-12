民眾黨主席、台北市長柯文哲昨首度表態要參選2024年總統。前總統陳水扁卻認為，柯已錯過2020的大好機會。2024年應該是民進黨鄭文燦和國民黨朱立倫PK的可能性最大。

阿扁表示，2020年總統大選還沒投票，柯文哲就迫不及待表態要參選2024總統，顯示柯對缺席2020心有未甘，和對2024年總統大選非選不可的決心。

國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政上趙少康節目，趙少康指蔡英文總統把選舉拉到意識形態，就像過去阿扁所說「肚子扁扁也是要選阿扁」。阿扁直指，趙少康忘了他自己才是把選舉拉到意識形態的始作俑者，稱25年前台北市長選舉，趙少康就提出「中華民國保衛戰」的芒果乾訴求。25年後韓國瑜仍然在打「中華民國保衛戰」，只是民調顯示最保衛中華民國的是蔡英文。「肚子扁扁投阿扁」不是阿扁陣營的操作，純屬基層選民的口耳相傳。

網友回應說：「柯想太多，判斷錯誤，錯失良機...」、「賴院長務必也必需要擔起特赦阿扁總統的重責大任，大家引頸期盼！」

(中時電子報)