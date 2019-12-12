邱家女兒下午請來法師到永福路大賣場二樓招魂，是否認為該處是命案地點？仍待檢警調查確認。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣49歲五金大賣場老闆邱文能與妻子上演失蹤案，邱9日被發現陳屍台南市安定區，但妻子黃女卻仍生死未卜、不知所蹤？彷彿人間蒸發，家屬和檢警都研判黃女恐已不幸遇害，但邱男猝逝，全案留下諸多疑點，檢警全力追查黃女行蹤，但邱家小女兒12日已請來法師，在永靖市區永福路上的賣場內招魂。

根據了解，邱男與黃女結縭二十多年，育有2子1女，兩人藉由黃女娘家提供資金，陸續在台中市沙鹿區、永靖鄉開設3家五金大賣場，生意蒸蒸日上，且夫妻常同進同出，過去感情緊密，孩子也全都送往私校，但近年疑似經濟狀況大不如前，夫妻感情也變調，鄰居表示常深夜聽到邱男酒後與黃女爭吵。

邱男10月底向警方通報黃女失蹤後，每天仍照常跟兒子一起到店裡工作，直到警方起疑後才開始神隱，檢警隨即在11月中組成專案小組朝殺人罪偵辦調查，追蹤邱男行蹤時，意外從路口監視器發現他獨自開車外出，到偏僻海邊將黃女留在家中的皮包、手機丟棄，接著又躲到台南看小兒子。

檢警守株待兔，卻仍未見到邱男現身，沒想到再接到消息竟成冰冷遺體；研判是過去擔任警友站成員的經歷，熟知警方辦案手法，因此移動時刻意製造斷點，躲避跟監與監視器畫面。

鄰居表示，邱男個性開朗健談，交遊廣闊，且熱心公益，除了資助警方採購裝備，2012年曾任同濟會會長，黃妻是虔誠佛教徒，大力支持邱男，三個子女也努力栽培，聽聞邱男竟可能涉及殺害枕邊人後畏罪自殺，都感到無法置信。

邱家長子面對雙親失蹤多日，已無心工作，兩家賣場已拉下鐵門多日，至少已近一個月未營業，邱男遺體被發現後，家屬更焦急想知道黃女下落，女兒未確認死訊，下午已先在永福路賣場二樓請法師前來招魂，強調生要見人、死要見師，無論如何都要把人找到。

(中時 )