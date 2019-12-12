歌壇天后陶晶瑩今天（12月12日）應台灣最大電子商務集團之邀為「雙12」網路平台購物節舉辦的主題概念演唱會壓軸獻唱。她秉持做到「最好的」原則，比照演唱會規格，以9首跨世代的中、英文好歌，打造近90分鐘的演出。

一出場，陶晶瑩即化身「動感天后」搭配4名舞者，連續演唱經典搖滾《We will rock you》、怪奇比莉的《BAD GUY》，以及自己的經典歌曲《姐姐妹妹站起來》，炒熱現場氣氛；接著演唱抒情金曲《如你一般的人》、《太委屈》緩解緊張氛圍；她還演唱阿妹《好膽你就來》、張震嶽《愛的初體驗》、盧廣仲《魚仔》、電影《波西米亞狂想曲》的主題曲《Bohemian rhapsody》等歌曲，帶領歌迷融入以愛為主題的「來愛吧！」視聽音樂饗宴，誠意十足。

陶晶瑩表示，今晚的歌單設計上特別配合年終購物狂歡氣氛，以「KTV大合唱」及「搖擺狂舞」為主旨安排曲目：「照顧各個年齡層並有共鳴」。值得一提的是陶晶瑩還演唱了應景歌曲《Last Christmas》，預祝歌迷耶誕佳節快樂。

前陣子因為身體不適而臨時缺席「愛之日常」音樂節的陶晶瑩，今天現身「雙12PChome又來了_來愛吧！全視角概念體驗演唱會」時，神采奕奕且氣色狀況極佳。她表示，「身體現在都沒事，很好很好，謝謝大家關心！也很謝謝小玲老師跟郭子老師緊急救援，聽說當天現場變成『陶氏 KTV』 歡唱，很謝謝大家幫忙，只能說周遭的朋友都很會唱，很開心！」

今天（12月12日）應台灣最大電子商務集團之邀為「雙12」網路平台購物節舉辦的主題概念演唱會壓軸獻唱。她秉持做到「最好的」原則，比照演唱會規格，以9首跨世代的中、英文好歌，打造近90分鐘的演出。

一出場，陶晶瑩即化身「動感天后」搭配4名舞者，連續演唱經典搖滾《We will rock you》、怪奇比莉（比莉‧艾莉許）的《BAD GUY》，以及她的經典歌曲《姐姐妹妹站起來》，炒熱現場氣氛；接著演唱抒情金曲《如你一般的人》、《太委屈》緩解緊張氛圍；她還演唱阿妹《好膽你就來》、張震嶽《愛的初體驗》、盧廣仲《魚仔》、電影《波西米亞狂想曲》的主題曲《Bohemian rhapsody》等歌曲，帶領歌迷融入以愛為主題的「來愛吧！」視聽音樂饗宴，誠意十足。

陶晶瑩表示，今晚的歌單設計上特別配合年終購物狂歡氣氛，以「KTV大合唱」及「搖擺狂舞」為主旨安排曲目：「照顧各個年齡層並有共鳴」。值得一提的是陶晶瑩還演唱了應景歌曲《Last Christmas》，預祝歌迷耶誕佳節快樂。

前陣子因為身體不適而臨時缺席「愛之日常」音樂節的陶晶瑩，今天現身「雙12PChome又來了_來愛吧！全視角概念體驗演唱會」時，神采奕奕且氣色狀況極佳。她表示，「身體現在都沒事，很好很好，謝謝大家關心！也很謝謝小玲老師跟郭子老師緊急救援，聽說當天現場變成『陶氏 KTV』 歡唱，很謝謝大家幫忙，只能說周遭的朋友都很會唱，很開心！」

(旺報 )