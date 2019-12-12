頂著傳奇SR-71後續機種名號的SR-72卻是一架轟炸機

洛馬公司研發號稱是SR-71黑鳥偵察機接班新世代的SR-72戰機，據稱已完成技術設計研發架構，目前正在籌集資金建造發動機與機體原型。這款戰機技術結構與SR-71差異極大，它將以渦輪機和超燃沖壓發動機結合的噴射引擎推動，能以6倍音速巡航並搭載攻擊性武器，將來會是隱形戰機之後的新一代高超音速武器載具。

據《國家利益》報導，能以超過5倍音速飛行的高超音速武器是全球國防工業最新熱門話題，目前中國大陸、俄羅斯和美國都半公開地進行各種高超音速武器計劃。早在2013年洛馬公司高管魏斯(Robert Weiss)就向《航空周刊》透露，該公司正在開發一種高超音速飛機，並準備當作有傳奇色彩的SR-71黑鳥偵察機後續機種，因此將它命名為SR-72，這個消息當時引起轟動。

洛馬公司的設計概念上是SR-72能以6馬赫速度巡航，而且還能以低速自行起飛與降落。這與同樣可以達到6.7馬赫的X-15火箭動力試驗機不同，X-15至今保持著有人駕駛飛機的記錄，但它必須由B-52轟炸機載運至高空加以釋放，無法獨自以低速起飛。

魏斯表示，目前相關技術已經成熟，洛馬正與DARPA和空軍合作，想盡快實現此一計劃，現在很多技術細節還屬於高度機密，只能說主要技術概念架構已成熟，但細部發展仍有很大空間。

報導指出，洛馬公司和波音子公司Aerojet Rocketdyne公司合作已經取得技術上的突破，他們開發一種結合式循環發動機，它先使用渦輪機起飛並加速到3馬赫，再轉入超燃沖壓發動機加速到6馬赫以上，兩者可以共用進氣與噴氣口，等於是雙引擎的結合體。目前希望能獲得足夠的資金建造一架60英尺、大小如同戰鬥機的原型發動機，花費僅需10億美元。至於SR-72原型機，機身約略會在100英尺以上。

雖然延用黑鳥偵察機的「SR」名稱，有戰略偵察用意，但這可能會產生一些誤導。新的高超音速SR-72幾乎可以肯定是架無人機，但美軍通常會在無人機的名稱上標明「Q」字，至於它未會有多大程度依賴人為介入操控(比較容易被干擾)，或是預先任務編程與自主運算，都還是值得研究的有趣問題。

此外，儘管SR-72有情蒐、監控和偵察（ISR）的功能，但也可以肯定具有打擊能力。SR-72的研發項目原屬火箭發動機Falcon HTV-3的試驗平台，而該平台則是美軍「全球快速打擊計劃」的一部份，因此從一開始就準備做轟炸機。理論上時速約6500公里超音速轟炸機，從美國出發大約90分鐘即可攻擊太平洋或大西洋的目標。

報導指出，SR-72在這種高速下產生的高熱一定無法隱形，雖然它的飛行能力超過現在的防空導彈，但未來一定會出現攔截高超音速載具的防空系統。此外，它所搭載的彈藥也要經過特殊的設計。

具有傳奇色彩的SR-71黑鳥功能已被偵察衛星所取代，現在更有低速隱形的無人機，都是偵察工作上更好的選擇。但是，SR-72的設計概念來自於「速度是最新的隱形術」，這反映出人們已體認到傳感器的發展終將削弱隱形戰機的生存能力，因此未來「速度」將再度成為防禦的重要手段。

(中時電子報)